Аэроэкспресс запустит автобусы из Москвы до терминала В Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Аэроэкспресс" запустит автобусы от станции "Ховрино" до терминала B аэропорта Шереметьево. Автобусы должны выйти на маршрут уже этой осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Экспресс-автобусы от крупного транспортно-пересадочного узла "Ховрино", который находится в непосредственной близости от платной трассы, – это наиболее удобный способ добраться до терминала В из Москвы в условиях нынешнего развития транспортной инфраструктуры", – отмечает гендиректор Аэроэкспресса Алина Бисембаева.

Автобусы будут следовать до терминала по платной трассе M-11. Время в пусти составит около 20 минут, поездка будет стоить 150 рублей. Ожидается, что интервал отправления в обе стороны будет составлять не больше 15 минут.

Ранее стало известно, что к 2022 году между южным (терминалы D, F, E) и северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) аэропорта Шереметьево планируют запустить железнодорожную ветку.

РЖД строит новую железнодорожную линию до северного терминального комплекса аэрогавани. Новая ветка дотянется до терминала В.

Отмечалось, что развитие железнодорожной инфраструктуры ведется в рамках инвестиционной программы. По словам специалистов, это позволит повысить транспортную доступность аэропорта.

