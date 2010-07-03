Между терминалами Шереметьево пустят поезда

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Железнодорожную ветку между южным (терминалы D, E) и северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) аэропорта Шереметьево планируют запустить к 2022 году.

РЖД строит новую железнодорожную линию до северного терминального комплекса аэрогавани. Новая ветка дотянется до терминала В.

Развитие железнодорожной инфраструктуры ведется в рамках инвестиционной программы, это позволит повысить транспортную доступность аэропорта, сказал замгендиректора РЖД Андрей Макаров. Воплотить проект запланировано в два этапа.

"Первый предполагает строительство станции "Шереметьево-1" в северном терминальном комплексе (СТК) с тремя приемоотправочными путями и двумя платформами, двухпутной железной дороги протяженностью 3 километра и однопутной ветви, которая соединит новую станцию с действующей "Шереметьево-2", расположенной в южном терминальном комплексе (терминалы D, E и F). На первом этапе проект позволит запустить поезда-шаттлы из ЮТК в СТК с интервалом движения 15 минут", – отметил Макаров, передает Агентство "Москва".

В рамках первого этапа уже ведутся строительно-монтажные работы по выносу коммуникаций, устройству земляного полотна, опор эстакады, пролетов. Стоимость проекта составляет 12 миллиардов рублей, их выделит РЖД, отметил замгендиректора.

По словам Макарова, на данный момент невозможно сказать, кто будет перевозчиком по новой железнодорожной ветке. Также ведутся работы, необходимые для строительства вокзала на эстакаде, который будет связан с терминалом "B" внеуличным переходом, рассказал он.

Для реализации второго этапа необходимо продолжить строительство двухпутной соединительной линии от станции "Шереметьево-1" с подключением к существующим путям в сторону остановочного пункта Шереметьевская Савеловского направления. Развитие подхода к аэропорту планируется синхронизировать с развитием Савеловского направления в рамках проекта МЦД-1.

По окончании всех работ пропускная способность аэропорта увеличится с 38 существующих до 72 пар в сутки. Это будет 32 пары до ЮТК и 40 пар до СТК с получасовым интервалом движения. Из Москвы поезда в аэропорт будут отправляться в тактовом режиме каждые 15 минут.

Также сообщается, что между Белорусским вокзалом и терминалами A, B, C аэропорта Шереметьево планируют запустить аэроэкспрессы. Южный терминальный комплекс станет промежуточной остановкой. В пресс-службе перевозчика уточнили, что самый удобный вариант с точки зрения пассажира: Белорусский вокзал – ЮТК – СТК. Таким образом, пассажиры смогут доехать в северный терминал напрямую из города с промежуточной остановкой в южном терминальном комплексе.

Кроме того, в начале следующего года планируют ввести в эксплуатацию первую очередь терминала С. Пропускная способность терминала составит 20 миллионов пассажиров в год, общая площадь – почти 124 тысячи квадратных метров.

"До 2021 года планируется ввести в эксплуатацию ВПП-3, первый этап терминала С с многоуровневым паркингом и ангарный комплекс для авиакомпании "Россия". Реализация данных проектов позволит достичь пропускной способности аэропорта в объеме 100 миллионов пассажиров в год к 2021 году и 760 тысяч тонн грузов в год с 2022 года", – сказали в пресс-службе аэропорта.

Новый терминал будет входить в состав СТК. Он будет предназначаться для обслуживания пассажиров международных авиалиний. Для пассажиров будут доступны 84 стоек регистрации, бизнес-залы "Малевич", "Шагал" и двухуровневый VIP-зал. Общая площадь залов составит около 9 тысяч квадратных метров. Терминал будет соединен двумя крытыми пешеходными галереями с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест.