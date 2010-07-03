Автобусы временно запустили между Шереметьево и Белорусским вокзалом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом пустили компенсационные автобусы вместо отмененных аэроэкспрессов. Они будут ходить по 13 сентября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Аэроэкспресс".

Часть аэроэкспрессов отменили, а часть пустили по другому расписанию из-за проведения плановых работ на железной дороге, которые будут проводиться в период с 9:30 до 17:30.

Стоимость проезда на автобусах составит 300 рублей. Маршрут пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут.

Автобусы будут отправляться с интервалом 10-15 минут от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала с 9:15 до 16:00 и из аэропорта Шереметьево с 10:15 до 17:00. Место посадки из аэропорта будет находиться за зданием терминала "Аэроэкспресс".

Для посадки в автобус необходимо купить билет по тарифу "компенсационный" в кассе или у мобильного кассира в день поездки. Пассажиров попросили ознакомиться с расписанием движения поездов заранее.