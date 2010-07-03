Кассовый аппарат и перуанский кахон: что забывали в метро летом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В июле и августе 2019 года пассажиры забыли в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце около 1900 различных предметов, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"В июле и августе пассажиры забыли в метро и на МЦК порядка 1,9 тысячи различных вещей. Почти половина предметов уже возвращена владельцам: более 600 вещей забрали на станциях и еще свыше 300 со склада забытых вещей метрополитена", – говорится в сообщении.
Представители метрополитена добавили, что среди необычных находок выделяются перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, бутафорский меч, кассовый аппарат, книги "Метро 2033" и ноутбук. При этом часто горожане теряли сумки, чемоданы, зонты, самокаты, велосипеды и детские коляски. Все оставленные в метро вещи отправляют на склад забытых вещей на станцию "Котельники". Всего с начала года туда попало уже более семи тысяч предметов.
Потерявших вещи пассажиров просят звонить в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 8-495-539-54-54 (3210 с мобильного телефона). Также можно заполнить форму в приложении "Метро Москвы". Чтобы забрать потерю, с собой нужно иметь паспорт или другой удостоверяющий личность документ.
Ранее в Мострансавто рассказали, что минувшим летом пассажиры забывали в автобусах. В числе самых необычных находок назвали металлоискатель. Его забыл один из пассажиров на маршруте № 460к Коломна – метро "Котельники". В Электростальском филиале владельцы получили обратно два забытых самоката, а в Одинцовском – скейтборды. Кроме того, в автобусе Сергиево-Посадского филиала нашли большой чемодан. Его вернули пассажиру уже на следующий день.
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