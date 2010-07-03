Металлоискатель и купальники. Что забывали пассажиры в автобусах этим летом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С начала года пассажиры оставили в автобусах Мострансавто свыше трех тысяч вещей. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

В числе самых необычных находок лета сотрудники Мострансавто назвали металлоискатель. Его забыл один из пассажиров на маршруте № 460к Коломна – метро "Котельники". Потерянный предмет уже вернули хозяину. В Электростальском филиале владельцы получили обратно два забытых самоката, а в Одинцовском своего владельца до сих пор ждет один из двух забытых скейтбордов.

В Мострансавто также рассказали, что в автобусе Сергиево-Посадского филиала нашли большой чемодан. Его вернули пассажиру уже на следующий день.

"Больше всего сезонных вещей забыли пассажиры на маршрутах Мытищинского филиала Мострансавто: солнечные очки, полотенца, пляжные матрасы, панамки и даже купальники", – говорится в сообщении перевозчика. А лидером по числу забытых вещей в целом стал Коломенский филиал Мострансавто. Там пассажиры оставили свыше 500 вещей.

Как отметили в пресс-службе, по статистике, за потерянными вещами возвращаются в среднем 75% пассажиров. "Потеряшки" можно получить обратно в диспетчерских службах филиалов Мострансавто, предъявив документ, удостоверяющий личность. Для оперативного поиска забытой вещи пассажирам посоветовали запомнить ориентировочное время пропажи и назвать номер маршрута.

В июне пассажиры забыли в метро и на МЦК более 840 различных предметов. В числе наиболее необычных оказались дипломная работа по международному таможенному сотрудничеству, губная гармошка, рупор, стоматологические слепки зубов и гитара. Часто в метро оставляли сезонный транспорт: самокаты, скейтборды, велосипеды. Наиболее распространенными находками остаются детские коляски, чемоданы, рюкзаки и дорожные сумки с вещами.