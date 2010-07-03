Слепки зубов, губная гармошка и рупор: что оставляли пассажиры в метро и на МЦК

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Более 840 предметов оставили пассажиры в метро и на МЦК в июне. Это почти на 10 процентов меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает пресс-служба подземки.

В числе необычных предметов оказались дипломная работа по международному таможенному сотрудничеству, губная гармошка, рупор, стоматологические слепки зубов и гитара. Часто в метро оставляли сезонный транспорт : самокаты, скейтборды, велосипеды. Наиболее распространенными находками остаются детские коляски, чемоданы, рюкзаки и дорожные сумки с вещами. В прошлом месяце пассажиры теряли сумки-холодильники, переноску для животных, часы, зонты и украшения.

Свыше 450 вещей вернули владельцам, почти 300 пассажиры получили обратно на станциях подземки и свыше 160 забрали со склада забытых вещей метрополитена на станции "Котельники". Туда отправляют все обнаруженные в вестибюлях, вагонах и на станциях предметы.



Всего с начала года на перенаправили более 5 тысяч предметов. Вещи хранятся на Складе полгода с момента регистрации заявления о находке. При получении своей вещи пассажиру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и заполнить заявление.

В "Мосгортрансе" рассказали, что в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах в этом году оставляли дипломаты, несколько мобильных телефонов, планшет и футляр от гитары.

За 2019 год было забыто свыше 1300 предметов.

Склад забытых вещей "Мосгортранса" находится на улице Преображенской, доме № 5/7. Для возврата утерянных вещей при себе нужно иметь любой документ, удостоверяющий личность.

На складе они хранятся полгода. Утерянные паспорта и другие документы перенаправляются в стол находок документов ГУ МВД по Москве.

На вокзалах столицы с начала года число забытых предметов превысило шесть тысяч. Чаще всего посетители оставляют ручную кладь, мобильные телефоны, зарядные устройства, пакеты с продуктами и зонты. Среди необычных находок – каяк для сплава по горной реке, костыли, а также грамота, подписанная президентом РФ.

В 2019 году находок на вокзалах стало на 30% больше, чем годом ранее. В то же время вернуть удалось вдвое больше забытых вещей – порядка трех тысяч.