Пассажиру метро вернули забытый пакет с деньгами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полицейские вернули пассажиру метро забытый пакет с деньгами. Об этом рассказал Агентству "Москва" начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

По его словам, в вестибюле станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии обнаружили бесхозный пакет. Работник подземки сразу же вызвал на место сотрудника полиции. При осмотре пакета выяснилось, что внутри находятся денежные купюры. Полицейский передал ценную находку на хранение дежурной по станции.

Позднее к сотрудникам метрополитена обратился житель столицы. Он заявил, что по неосторожности оставил пакет в метро. Чтобы проверить его слова, полицейские изучили материалы с камер видеонаблюдения. Записи подтвердили, что пакет с деньгами действительно принадлежит обратившемуся в полицию москвичу. После этого находку вернули хозяину.

Как добавил Титов, владелец пакета поблагодарил всех сотрудников "за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей".

