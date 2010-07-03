Названы самые необычные находки на вокзалах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года пассажиры забывали на вокзалах столицы более шести тысяч личных предметов, сообщает Агентство "Москва".

В РЖД рассказали, что чаще всего посетители вокзалов оставляют ручную кладь, мобильные телефоны, зарядные устройства, пакеты с продуктами и зонты. Среди самых необычных находок – каяк для сплава по горной реке, костыли, а также грамота, подписанная президентом РФ.

Отмечается также, что в 2019 году находок на вокзалах стало на 30% больше, чем годом ранее. В то же время сотрудникам вокзалов удалось вернуть в два раза больше забытых вещей – около трех тысяч различных предметов.

Послужили этому изменения в правилах возврата, введенные в начале года – теперь каждую забытую вещь фотографируют, а если вещь подходит по описанию, фотографию высылают пассажиру по запросу. В РЖД советуют при потере вещей обращаться к сотрудникам вокзала или камеры хранения.

Забытые вещи хранятся 30 дней, стоимость всего срока хранения составляет 230 рублей. Потерянные документы сразу передают в полицию.

Ранее сообщалось, что с начала апреля пассажиры столичной подземки забыли в поездах и на станциях более 770 различных предметов. Четверть всех потерянных вещей уже вернули владельцам. Самыми необычными находками стали лыжи, металлоискатель, пароварка, электрический обогреватель и надувной матрас-кровать.

При этом наиболее распространенными "потеряшками" в прошлом месяце оказались дорожные сумки, рюкзаки и чемоданы. Пассажиры также забывали в метро спортинвентарь, например, самокаты, велосипеды, скейтборды. Помимо них, на склад забытых вещей в апреле попадали детские игрушки, видеомагнитофон, штативы, кольца и сережки.