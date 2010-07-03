Пароварка и надувной матрас. Что забывали москвичи в метро в апреле

С начала апреля пассажиры столичной подземки забыли в поездах и на станциях более 770 различных предметов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе метрополитена.
Как уточнили представители подземки, четверть всех потерянных вещей уже вернули владельцам. Самыми необычными находками, отметили в пресс-службе, стали лыжи, металлоискатель, пароварка, электрический обогреватель и надувной матрас-кровать.
При этом наиболее распространенными "потеряшками" в прошлом месяце оказались дорожные сумки, рюкзаки и чемоданы. Пассажиры также забывали в метро спортинвентарь, например, самокаты, велосипеды, скейтборды. Помимо них, на склад забытых вещей в апреле попадали детские игрушки, видеомагнитофон, штативы, кольца и сережки.
Пассажирам напомнили, что все предметы, которые находят в вестибюлях, вагонах и на станциях метро, направляют на склад забытых вещей. Он расположен на станции "Котельники". Там забытые вещи хранят полгода с момента регистрации.
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