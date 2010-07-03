В "Мосгортранс" рассказали, что забывают в транспорте пассажиры

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" рассказали, какие предметы чаще всего забывают москвичи в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах. За прошедшую часть 2019 года в общественном транспорте пассажиры оставили больше 1300 разных предметов.
"С января в московских автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах пассажиры оставили свыше 1300 вещей. Среди необычных забытых предметов – дипломаты, несколько мобильных телефонов, планшет и футляр от гитары", – сообщили в пресс-службе, передает Агентство "Москва".
В пресс-службе напомнили, что в случае, если вы заметили бесхозный предмет в транспорте, нужно сразу сообщить об этом водителю. Трогать находку нельзя.
Склад забытых вещей "Мосгортранса" находится на улице Преображенской, доме № 5/7. Для возврата утерянных вещей при себе нужно иметь любой документ, удостоверяющий личность.
Забытые вещи хранятся на складе шесть месяцев. Утерянные паспорта и другие документы перенаправляются в стол находок документов ГУ МВД по Москве.
На вокзалах с начала года пассажиры оставили больше 6000 личных вещей. В РЖД рассказали, что чаще всего посетители оставляют ручную кладь, мобильники, зарядные устройства, пакеты с продуктами и зонты. Среди самых необычных находок – каяк для сплава по горной реке, а однажды сотрудники вокзала нашли грамоту, подписанную президентом РФ.
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