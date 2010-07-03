В Шереметьеве в составе южного терминального комплекса могут построить терминал G

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Терминал G в Шереметьево могут построить в составе южного терминального комплекса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замгендиректора аэропорта по строительству Сергея Папкова.

По его словам терминал G – перспективный проект, строительство которого может начаться в 2024-2025 годах. Также в долгосрочной перспективе рассматривается возможность реконструкции терминала F.

Папков отметил, что после первой очереди терминала С будет реализована вторая очередь. Терминал войдет в состав северного терминального комплекса. Первую очередь планируют ввести в эксплуатацию в I квартале 2020 года.

Аэропорт Шереметьево состоит из двух терминальных комплексов – северного (терминалы А, В, С) и южного (D, E, F). В настоящий момент два терминальных комплекса связаны между собой подземными тоннелями – пассажирским и багажным. К 2022 году южный и северный терминальные комплексы соединит железнодорожная ветка.

Завершение второй очереди терминала С запланировано на конец 2022-го – начало 2023 годов. Пропускная способность терминала составит 20 миллионов пассажиров в год, общая площадь – почти 124 тысяч квадратных метров.

Новый терминал будет предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Для пассажиров будут доступны 84 стоек регистрации, бизнес-залы "Малевич", "Шагал" и двухуровневый VIP-зал.

Терминал С соединят двумя крытыми пешеходными галереями с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест. После ввода первой очереди терминала С между южным и северным комплексами могут пустить дополнительные вагоны.

"У нас есть возможность поставить дополнительные вагоны и, если это будет необходимо, они будут установлены", – сказал Папков. Он уточнил, что сейчас курсирует четыре вагона, могут задействовать еще два вагона.

Ранее сообщалось, что железнодорожную ветку между южным и северным терминальными комплексами планируют запустить к 2022 году. Сейчас РЖД строит новую железнодорожную линию до северного комплекса. Новая ветка дотянется до терминала В.

