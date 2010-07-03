График электричек Казанского направления МЖД изменится

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 15 по 29 сентября, сообщает АО "Центральная ППК".

На участке Овражки – Гжель будут проводиться путевые работы. В частности, изменится время отправления и прибытия некоторых поездов.

Также несколько рейсов будут выполняться без остановок на нескольких станциях, включая "Плющево", "Вешняки", "Григорово", "Заполицы" и "Запутная".

Кроме того, в эти дни отменят ряд пригородных поездов на участках между станциями "Авсюнино", "Шатура", "Куровская" и "Черусти".

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Белорусского направления МЖД изменится 14-20 сентября из-за работ по развитию инфраструктуры.