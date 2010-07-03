Расписание электричек изменится на Белорусском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание ряда электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 14-20 сентября из-за работ по развитию инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе магистрали, корректировки затронут пригородные поезда, курсирующие в столичном регионе и Смоленской области.

Отмечается, что на станции "Одинцово" пройдут работы по переключению пути на новую ось, а на участке Голицыно – Одинцово проведут выправку пути.

На период работ пропуск поездов организуют по соседним путям. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок.

Ранее в пресс-службе "Центральной ППК" рассказали, что из-за путевых работ с 9 по 12 сентября изменится расписание электричек Киевского направления МЖД.