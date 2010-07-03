Основное благоустройство площади Савеловского вокзала завершат к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основные работы по благоустройству площади Савеловского вокзала планируется завершить к концу текущего года. Также около вокзала запланировано строительство гостиницы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Думаю, что к концу года мы там (на площади Савеловского вокзала. – Прим. ред.) основные работы закончим. И к запуску Московских центральных диаметров у нас будет благоустроенная площадь", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Он отметил, что там, по просьбе департамента транспорта, появятся зарядные устройства для электробусов, а с правой стороны здания сделают площадку под будущую гостиницу.

Замгендиректора РЖД Олег Тони ранее сообщил, что первые два МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустят в ноябре текущего года. По его словам, интервал движения поездов составит пять-шесть минут. Пока это будет совмещенное движение с другими электричками.

Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. График работы МЦД выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Благодаря запуску МЦД будет создано свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях. Требуются машинисты, кассиры и другие специалисты.



Что изменится с запуском МЦД

"Иволги", которые будут курсировать по МЦД, оснастят информационными экранами. Эти поезда уже прошли испытания на безопасность. В них стало больше посадочных мест, появились полки для багажа и поручни с зонами "теплого" покрытия.

