Основное благоустройство площади Савеловского вокзала завершат к концу года

14:36
14:36
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Основные работы по благоустройству площади Савеловского вокзала планируется завершить к концу текущего года. Также около вокзала запланировано строительство гостиницы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Думаю, что к концу года мы там (на площади Савеловского вокзала. – Прим. ред.) основные работы закончим. И к запуску Московских центральных диаметров у нас будет благоустроенная площадь", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
Он отметил, что там, по просьбе департамента транспорта, появятся зарядные устройства для электробусов, а с правой стороны здания сделают площадку под будущую гостиницу.
Замгендиректора РЖД Олег Тони ранее сообщил, что первые два МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустят в ноябре текущего года. По его словам, интервал движения поездов составит пять-шесть минут. Пока это будет совмещенное движение с другими электричками.
Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. График работы МЦД выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Благодаря запуску МЦД будет создано свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях. Требуются машинисты, кассиры и другие специалисты.
Что изменится с запуском МЦД
"Иволги", которые будут курсировать по МЦД, оснастят информационными экранами. Эти поезда уже прошли испытания на безопасность. В них стало больше посадочных мест, появились полки для багажа и поручни с зонами "теплого" покрытия.
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