Информационные экраны установят в поездах МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поезда "Иволга", которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам, оснастят информационными экранами. Похожие устройства уже появились в составах столичной подземки в мае текущего года, передает официальный портал мэра и правительства города.

На экраны выведут сообщения об изменениях в работе общественного транспорта, справочную информацию о МЦД, прогноз погоды, новости и анонсы мероприятий. Весь контент будет без звука, чтобы пассажиры читали текст с экрана.

В каждом вагоне установят по четыре устройства. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, власти изучили реакцию пассажиров на экраны в метро и поняли, что сервис будет уместен и в поездах МЦД.

"Они транслируют полезную для пассажиров информацию – например, как пользоваться городским транспортом или какие существуют типы проездных билетов. Такие сведения помогают горожанам ориентироваться в системе общественного транспорта", – подчеркнул глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее "Иволги" успешно прошли испытания на безопасность. Соответствующий сертификат получил "Трансмашхолдинг". В новых поездах стало больше посадочных мест, появились полки для багажа и поручни с зонами "теплого" покрытия.