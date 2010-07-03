Расписание электричек на Киевском направлении изменится из-за путевых работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание электричек Киевского направления Московской железной дороги изменится с 9 по 12 сентября из-за путевых работ, сообщает пресс-служба "Центральной ППК".

Работы будут проходить на участке Латышская – Ворсино. В связи с этим электропоезда будут следовать без остановки на остановочных пунктах Матвеевская, Сколково, Переделкино, Мичуринец, Толстопальцево, Кокошкино, Дачная, Алабино, Рассудово и Зосимова Пустынь.

Также на время работ из расписания выведут некоторые электрички на участках Москва – Новопеределкино, Апрелевка – Малоярославец и Лесной Городок – Москва.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее стало известно о запуске компенсационных маршрутов между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом. Автобусы будут курсировать на участке с 9 по 13 сентября.