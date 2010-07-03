Вновь стартовала продажа билетов на автобусы Москва – Кировск

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Возобновлена продажа билетов на автобусные рейсы в Кировск (Мурманская область) из Москвы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"Перевозчик ООО "Веставтоэкспресс" возобновляет продажу билетов на регулярный рейс по международному маршруту Москва – Кировск отправлением в 17:00 из Москвы с автостанции Теплый Стан по средам и субботам", – рассказали в пресс-службе.

Добавляется, что проезд стоит 2 тысячи рублей, для детей до 12 лет – тысячу.

В пресс-службе отметили, что купить билеты можно в кассах автовокзалов или онлайн.

Ранее сообщалось о запуске временного компенсационного автобуса. Транспорт будет следовать по маршруту Звенигород – Голицыно.