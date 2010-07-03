Компенсационный автобус запустят на маршрут из Звенигорода в Голицыно

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Компенсационный автобус будет работать на маршруте Звенигород – Голицыно взамен отмененной электричке Звенигород – Лобня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "ЦППК".

"5-8 сентября на участке Звенигород – Голицыно запустят компенсационный автобус. Он будет отправляться от автобусной остановки "Станция Звенигород" в 7:45 и проследует с промежуточными остановками "Скоротово", "Лесхоз", "Школьная", – проинформировали в компании.

В ЦППК просят пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок. Узнать актуальное расписание можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

"Для проезда в компенсационном автобусе необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте", – добавили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось об изменениях в схемах движения в центре столицы из-за подготовки к празднованию Дня города. Ограничения будут действовать с 5 по 9 сентября.