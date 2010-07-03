Схема движения в центре столицы изменится из-за празднования Дня города

16:52
16:52
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Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
Схема движения на нескольких улицах в центре столицы изменится с 5 по 9 сентября из-за подготовки и празднования Дня города, сообщает пресс-служба ЦОДД.
К примеру, участок Тверской улицы – от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд – на три дня станет пешеходным, как и некоторые прилегающие переулки. Движение ограничат уже в 22:00 5 сентября, а восстановят 9 сентября.
Водителям рекомендуют по возможности пользоваться городским транспортом. Это поможет точнее рассчитать время в пути и сэкономить время.
Тем же, кто не может отказаться от автомобиля, рекомендуют заранее ознакомиться с ограничениями движения, а также сдвинуть поездки на внепиковые часы – после 21:00.
Ранее сообщалось, что платная парковка в столице в праздничные дни будет работать в штатном режиме – в субботу платно, в воскресенье бесплатно. Однако улиц с повышенным тарифом это не касается, там парковка останется платной в оба выходных дня.
Водителей также попросили внимательно выбирать места для парковки во время подготовки к празднованию Дня города и в день его проведения.
День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.
В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.
В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.
Всего в дни празднования город украсит более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
"Мосгорсправка": День города
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