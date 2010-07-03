Движение на Варшавском шоссе ограничат на два месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Варшавском шоссе ограничат с 9 сентября по 12 ноября из-за капительного ремонта путепровода "Подольский". Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения будут действовать с 9 сентября по 12 ноября на участках: съезд с МКАД на Симферопольское шоссе в районе дома № 116В, строение 1, по Варшавскому шоссе; Варшавское шоссе в районе дома № 166В, строение 1 (поэтапное занятие одной полосы).

Движение на этих участках будет ограничено круглосуточно.

Схема движения на нескольких улицах в центре Москвы изменится с 5 по 9 сентября. Это связано с подготовкой и празднованием Дня города.

