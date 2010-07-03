Движение автотранспорта более месяца будет ограничено в районе Фили-Давыдково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на одной из улиц в районе Фили-Давыдково будет ограничено более чем на месяц. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Ограничение движения в связи с проведением инженерных работ в ЗАО действует на участке пересечение улицы Кременчугская и Славянского бульвара с 10 по 24 сентября круглосуточно, а также с 25 сентября по 15 октября круглосуточно", – проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что изменения будут распространятся на одну полосу, при этом планируется обустроить временные уширения.

Ранее стало известно об ограничении движения на Варшавском шоссе. Из-за капительного ремонта путепровода "Подольский" изменения будут действовать два месяца.