Водителей предупредили о закрытии поворота к Киевскому вокзалу

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Столичных автомобилистов предупредили, что поворот к Киевскому вокзалу закрыт до утра 8 сентября. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Водители, будьте внимательны – на площади Киевского вокзала ремонт (благоустройство и прочая красота), поэтому придется немного потерпеть до 09:00 8 сентября", – сказано в сообщении. Сотрудники ЦОДД уточнили, что до утра воскресенья "закрыт поворот к вокзалу для всех, кроме общественного транспорта", добавив, что ограничения распространяются и на такси.

Водители, будьте внимательны - на площади Киевского вокзала ремонт (благоустройство и прочая красота), поэтому придётся немного потерпеть - до 09:00 8 сентября закрыт поворот к вокзалу для всех, кроме общественного транспорта. И даже для такси. — ЦОДД (@gucodd) 4 сентября 2019 г.



В апреле 2019 года стартовали работы по комплексному благоустройству улиц, переулков и площади рядом с Киевским вокзалом. В ходе работ все воздушные кабельные линии уберут под землю. Появится 13 остановок общественного транспорта и около 1,5 тысячи фонарей с энергосберегающими лампами, скамейки и урны. На площади 96 тысяч квадратных метров разобьют газоны, вдоль улиц высадят деревья и кустарники. Работы планируют завершить этой осенью.

Как благоустроят территорию вокруг Киевского вокзала



Ранее сообщалось, что движение на трех улицах в центре столицы полностью перекроют в пятницу, 6 сентября, в связи с проведением крестного хода. С 12:00 до 12:30 для проезда будут недоступны Петровка, Крапивенский переулок и Петровский бульвар, уточнили в инфоцентре транспортного комплекса столицы.