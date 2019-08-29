Центр столицы перекроют в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре столицы из-за проведения Дня города 5-9 сентября будет перекрыто движение, передает Агентство "Москва".

Полное перекрытие будет действовать с 22:00 5 сентября до 8:00 9 сентября на улице Тверской – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, на улице Охотный Ряд, улице Моховой от Тверской до Большой Никитской, в Театральном проезде – от Большой Дмитровки до улицы Петровки, в Малом Гнездиковском, Леонтьевском, Глинищевском переулках, а также в Тверском проезде, в Газетном и Никитском переулках.

Информационный центр транспортного комплекса Москвы

Ограничение движения с занятием парковочного пространства введут с 00:01 2 сентября до 22:00 5 сентября в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках; с 00:01 3 сентября до 22:00 5 сентября – в Глинищевском переулке и в Тверском проезде; с 00:01 4 сентября до 22:00 5 сентября – в Газетном и Никитском переулках.

Ограничение движения на одной полосе в обоих направлениях с 00:01 до 22:00 5 сентября и с 8:00 9 сентября до 6:00 10 сентября будет действовать на Тверской – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, на одной полосе движения – на Моховой от дома 11, строения 11, до Тверской и на Охотном Ряду.

Кроме того, вечером 7 сентября будет перекрыто движение на набережных в районе Кремля.

Ограничения будут действовать с 20:50 до 21:10 на улице Москворецкой, площади Васильевский Спуск, Большом Москворецком мосту, на Москворецкой набережной – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, на Раушской набережной – от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста, а также на Кремлевской набережной – от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста и на Софийской набережной – от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста.

Также в это время нельзя будет проехать по улице Федосьино – от дома 19 до улицы Скульптора Мухиной, по улице Академика Глушко – от дома 6 до бульвара Дмитрия Донского, по бульвару Дмитрия Донского – от улицы Академика Глушко до дома 17 на бульваре Дмитрия Донского и по Проектируемому проезду № 585 – от бульвара Дмитрия Донского до Проектируемого проезда № 585, дома 1.

С 12:00 до 21:10 будут действовать ограничения движения в Местном проезде вдоль ТЦ "Авиапарк" – от дома 20А, строения 1, до дома 2 на Ходынском бульваре. С 20:50 до 21:10 в Троицке перекроют улицу Физическую – от Калужского шоссе до улицы Солнечной и улицу Центральную – от дома 26 до Солнечной. На этот же период ограничения вводятся в Московском на Проектируемом проезде № 5562 – от Проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе. В Зеленограде для автомобилистов окажется недоступна Озерная аллея – от Центрального проспекта до дома 5, строения 2, на Георгиевском проспекте.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что столицу ко Дню города украсят более 2,8 тысячи праздничных конструкций. В темное время суток заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов.

К празднику оформят как традиционные площадки, так и новые благоустроенные территории. Например, на Лубянской площади вновь расположится стилизованная стела из медиаэкранов, где будут транслировать виды Москвы и поздравления. На других городских территориях разместят конструкции с живыми цветами, арки, интерактивно-познавательные конструкции, селфи-зоны, скамейки и качели.