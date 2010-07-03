Автобусы пустят до Шереметьево вместо отмененных аэроэкспрессов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компенсационные автобусы запустят между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом с 9 по 13 сентября вместо отмененных поездов "Аэроэкспресс". Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Пассажиров предупредили об изменениях в графике движения поездов, пояснив, что 9–13 сентября на Шереметьевском направлении пройдут плановые работы на железной дороге. В связи с этим отменят ряд рейсов аэроэкспрессов. "Для удобства пассажиров будет организовано автобусное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево", – сказано в сообщении компании.

Как уточнили представители перевозчика, в эти дни с 09:30 до 17:30 часть аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении уберут из расписания, а часть – будут следовать по измененному графику.

"Добраться от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево и обратно во время отмен можно будет на автобусах. Стоимость проезда составит 300 рублей", – сообщили пассажирам в компании. Отмечается, что автобусы поедут по платной трассе без промежуточных остановок. От вокзала до аэропорта можно будет добраться примерно за 40 минут.

С Белорусского вокзала автобусы будут отправляться с интервалом 10–15 минут между 09:15 и 16:00, а из аэропорта Шереметьево – с 10:15 до 17:00.

Место посадки в автобус в сторону Шереметьево на площади Тверская Застава отметят специальными указателями. Автобусы доставят пассажиров в зону вылета Терминала F. Пассажирам нужно будет приобрести билет по тарифу "компенсационный" в кассе или у мобильного кассира, добавили представители "Аэроэкспресса".

Ранее сообщалось, что на этой неделе отменят ряд аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и Шереметьево. Так, в ночь с 6 на 7, с 7 на 8 сентября будут отменены поезда, отправляющиеся из Шереметьево в 00:01, 00:30 и 05:00, а также следующие с Белорусского вокзала в 00:01, 00:30, 05:30.