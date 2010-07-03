В Союзе пассажиров прокомментировали идею сокращения голосовых сообщений в аэропорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал Москве 24 предложение Шереметьево о сокращении количества голосовых сообщений в аэропорту. По его словам, важно и необходимо оглашать информацию о прибытии и отправлении рейсов, при этом озвучивание других сообщений должно остаться на усмотрение руководства аэропорта.

"Информация о прибытии и отправлении рейсов, безусловно, должна передаваться по громкой связи, – говорит эксперт. – Отдельные сообщения других видов могут передаваться, но это нельзя регламентировать до конца, должно решать руководство аэропорта".

По мнению Янкова, необходимо определить важность того или иного сообщения для пассажира: "Все зависит от деталей: если что-то изменилось, например, в Шереметьево аэроэкспресс перестал ходить, то это надо объявлять по громкой связи. А информацию о том, что в город Лобню ходит автобус № 21, наверное, не надо. Это есть на стендах: кому надо, тот найдет. Многие пассажиры уже давно освоили навигаторы".

Эксперт полагает, что тот же подход может быть применим и к информации о правилах поведения в аэропорту. Акустически должны передаваться только те сообщения, которые несут для пассажиров существенную информацию. "Если это какие-то новые правила, которые вступают в силу и о которых пассажиры еще не знают, наверное, о них надо говорить по громкой связи. А говорить о том, о чем пассажиры и так знают, например, "не бросайте мусор мимо урны", наверное, не надо", – заявил эксперт.

Янков отметил, что важно учитывать интересы слабовидящих людей при переносе части информации на электронные табло, и предложил обсудить концепцию "Тихого аэропорта" со Всероссийским обществом слепых.

Международная ассоциация аэропортов направила письмо министру транспорта страны Евгению Дитриху с предложением о реализации в Шереметьево концепции "Тихий аэропорт" – пилотный проект хотят запустить уже в 2019 году. Об этом сообщает газета "Известия".

Концепция "Тихий аэропорт" предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях – согласно плану авторов, это должно снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников, обеспечив приемлемый уровень звукового фона. В документе отмечается, что на первом этапе следует сформировать три перечня информации, которая будет доводиться до пассажиров визуально, акустически и на выбор – визуально и/или акустически.

В ассоциации уточнили, что подобный подход соответствует практикам мировых аэропортов. Если задумка будет признана успешной, в 2020 году ее начнут внедрять и в других воздушных гаванях страны.

Ранее Минтранс внес в правительство предложения по авиации. По словам директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Светланы Петровой, предлагается усовершенствовать господход в сфере управления безопасностью полетов, а также установить состав и формат предоставления данных о факторах опасности и риска. Инициативу рассмотрят в сентябре.