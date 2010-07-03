Как пассажиры А321 отмечают свой второй день рождения

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На даче с друзьями, в кругу семьи и в мечети. Пассажиры А321 рассказали Москве 24, как провели свой второй день рождения, а также о том, как это событие изменило их планы и отношение к жизни.

Алишер Юлдашев провел день после спасения с семьей. "Организовали небольшое застолье с родными и друзьями, – поясняет он. – А сейчас еду в аэропорт за вещами".

Борис Швайгер рассказывает, что "рождение заново" отметил традиционно русским способом, а опыт заставит его теперь отказаться от прокрастинации.

"Выпил немного", – говорит он.



Сейчас в голове переосмысление всего. Планов много было. Просто пора перестать откладывать на завтра.



Александра Ермакова осталась в Москве и после чудесного спасения решила побыть с друзьями на даче.

"У меня мама так нервничает, что я уже никуда не полетела. Первым делом помню, конечно, позвонила мужу и маме, чтобы я им лично рассказала, а не из репортажей они узнали. А потом мы собрались с друзьями – и решили вечером поехать на дачу посидеть. Сейчас хочется просто спокойно отдохнуть и прийти в себя".



А вот пассажир рейса Сеймур Гадыров как только смог, направился в мечеть.

"Первым делом позвонил домой, чтобы пообщаться с супругой и дочкой, сказать, что все нормально", – говорит Сеймур.

Сегодня в мечеть ходил, молился. Сказал спасибо Всевышнему, что спас наши жизни и детей, и женщин. Для меня это самый хороший способ отметить этот день.



Путин присвоил звания Героев России летчикам аварийно севшего A321

Светлана Бабина после аварийной посадки А321 в Крым решила уже не ехать, а посвятить время обследованию у врачей.

"Шея у ребенка болит, жалуется. У меня тоже шея болит, не поворачивается. Поняла теперь, что жизнь может закончиться в тот момент, когда ты не планировал, чтобы она заканчивалась. Поэтому точно теперь надо не рисковать и как можно бережнее относиться к здоровью".

А Ирина Усачева рассказывает, что со вчерашнего дня совсем по-другому относится к путешествиям самолетом.

"Я сейчас уже в Крыму. Вчера улетела рейсом в 8 вечера", – рассказывает женщина.

До этого испугались так, что теперь хлопали на каждое действие пилота. Самолет ведь, как оказалось, не такой уж безопасный вид транспорта. И после каждого момента – фух, пронесло.



А вот Ольга Шаврова со своей семьей готова праздновать только после того, как все проблемы останутся позади.

"Наша семья из Москвы. Когда нас отпустили из аэропорта, предложили гостиницу и еду, но мы поехали домой, так как багаж нам не вернули, и ехать отдыхать в Крым в грязной одежде не хотелось. Пока ехали домой, начался отходняк и стали чувствовать боль от удара, которую в шоковом состоянии не ощущали, поэтому пришлось обратиться к врачу. Вчера был рейс под всех, кто хотел поехать, но мы не успели, были в травмпункте. Сейчас – в Домодедово, и, к сожалению, отправить нас пока не могут. Мест нет, чтобы мы улетели всей семьей. Сейчас в непонятной ситуации и заканчивающемся отпуске находится моя семья, нас трое".

Экипаж аварийно севшего A321 отстранили от полетов до окончания проверки

Утром 15 августа Airbus A321, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнял рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Но сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, что привело к перебоям в их работе.

Экипаж в лице командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина был вынужден совершить аварийную посадку в Раменском районе Московской области на кукурузном поле у деревни Рыбаки.

На борту находились 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. Всех эвакуировали. Пострадали 76 человек, среди них 19 детей. Только один человек доставлен в медучреждение, остальные от госпитализации отказались, заявили в Минздраве региона.

В авиакомпании сказали, что причиной стало попадание птиц в двигатели. После происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Эксперты отмечают, что пилоты самолета совершили чудо, посадив самолет в кукурузном поле так, что все пассажиры остались живы. Владимир Путин присвоил летчикам звания Героев России. Остальных членов экипажа президент наградил орденами Мужества.

Треть пассажиров аварийно севшего Airbus А321 улетели в Крым через несколько часов после произошедшего в Подмосковье. Часть уцелевших в аварии от поездки отказались. В авиакомпании пообещали выплатить всем пассажирам по 100 тысяч рублей.



Дарья Васильцева, Наталья Корчмарек