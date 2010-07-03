15:56
15:56
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Путин присвоил звания Героев России летчикам аварийно севшего A321
Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний" A321, аварийно севшего в Подмосковье. Остальных членов экипажа президент наградил орденами Мужества.
"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа – орденами Мужества", – передает РИА Новости слова главы государства.
Президент выразил надежду на то, что таких происшествий будет как можно меньше.
"Качество подготовки летного состава этой компании можно считать ... удовлетворительной", – заключил российский лидер.
Утром 15 августа Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье. В авиакомпании сказали, что причиной стало попадание птиц в двигатели. После происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Подмосковные власти "орнитологической аномалии" в районе аэропорта не зафиксировали. Ситуацию продолжают расследовать. Следователи тем временем оценивают работу служб, ответственных за орнитологическую обстановку в этом месте.
По мнению командира A321 Дамира Юсупова, проблема с птицами для этого аэропорта не характерна. В то же время замгендиректора АО "Рампорт Аэро" (управляет аэропортом Жуковский) Евгений Солодилин напомнил, что Летно-исследовательский институт имени Громова не раз обращался в прокуратуру с жалобой на свалку рядом с аэропортом.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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