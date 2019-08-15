Друзья и родные рассказали о командире самолета, посадившем Airbus А321

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Друзья и родные капитана авиалайнера Airbus А321 Дамира Юсупова рассказали подробности его жизни. Мужчина вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным смог посадить самолет, вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, с неработающими двигателями. При взлете борт столкнулся со стаей птиц.

Жена пилота Наталья Юсупова рассказала журналистам, что ее муж до того, как стать летчиком, работал юристом, поскольку после школы не смог сразу поступить в летное училище. При этом, по ее словам, Дамир "о небе мечтал всю жизнь" и хотел продолжить дело отца, который был летчиком.

"О происшествии я узнала от мужа. Он мне позвонил утром и сказал: не волнуйся, все живы. В новостях этой информации еще не было. Дамир очень хороший человек, я его люблю", – призналась Наталья. Вместе с мужем она воспитывает общую дочь.

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По данным пресс-службы сызранской администрации, Юсупов несколько лет работал юристом в городском фонде жилья и ипотеки Сызрани, также он являлся заместителем руководителя местной автономии татар. "Дамир Юсупов всегда был очень отзывчивым человеком, но мечтал сменить профессию и стать пилотом", – цитирует пресс-служба руководителя фонда Ильсура Гильманова.

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Также сообщается, что в 90-х годах семья Юсупова переехала в Сызрань, а в 33 года он уже окончил с отличием Бугурусланское летное училище гражданской авиации.

Преподаватели, которые обучали пилота-героя, признались, что очень гордятся выпускником. "Свидетельство коммерческого пилота мы выдавали Юсупову Дамиру Касимовичу 2013 года выпуска. Второй пилот тоже наш выпускник 2017 года. Мы их выпускали. Гордость. Живы. Здоровы... Все живые – главное", – сказал замдиректора филиала по воспитательной работе Бугурусланского летного училища гражданской авиации Иван Первов.

А по заявлению пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии", мужчине 41 год, в 2013 году он с красным дипломом завершил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. После университета Юсупов сразу устроился работать в "Уральские авиалинии" и успел налетать более трех тысяч часов. Командиром авиалайнера он стал лишь год назад. Также в 2018 году Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации по направлению "аэронавигация".

Друг Дамира Анвар Салихов назвал его оптимистом, добрым и отзывчивым. "Исключительной порядочности человек. Активный в спорте и в общественной жизни. При этом всегда мечтал о небе и упорно шел к этой цели", – пояснил Салихов.





Анвар Салихов друг Дамира Юсупова Я ничуть не удивлен, что Дамир в критической, трудной ситуации выполнил все возможное и сохранил жизни доверенных ему людей. Другого и быть не могло.

Друг пилота также добавил, что Юсупов достаточно поздно начал карьеру пилота. "Совмещал работу и учебу в разных городах. В конце концов, несмотря на все трудности с прохождением практики, получением необходимых летных часов, он получил возможность начать карьеру пилота гражданской авиации в тридцать с лишним лет, в то время как многие начинают уже в 25", – заключил собеседник телеканала Москва 24.

На странице пилота в социальных сетях уже появились слова благодарности от пассажиров и просто пользователей Сети.

Один из пользователей назвал пилота "героем сегодняшнего дня вместе со своим коллегой и всем экипажем". Он пожелал экипажу удачных полетов и чистого неба. Еще один комментарий оставила девушка. Она написала, что восхищена силой духа пилота и пожелала, чтобы в каждой профессии были такие люди.

Слова благодарности высказывают и сами пассажиры этого рейса. Так, одна из них разместила в социальных сетях фотографию самолета и заявила, что теперь 15.08.2019 – это ее второй день рождения.

Как написал в Twitter один из летевших этим рейсом пользователей, "я благодарен пилотам не меньше, чем Богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо".

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Сам Дамир Юсупов заявил, что героем себя не считает, поскольку выполнял свой долг.

"Многие говорят, что герой, но героем себя, честно говоря, нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить, спасал самолет, пассажиров, экипаж. Я думаю, это было единственное решение. Я себя героем не считаю", – сказал Юсупов. Он также рассказал, что планирует продолжить полеты, но на какое-то время возьмет перерыв.

"Данная ситуация неприятная, но она не отбила у меня желание летать", – добавил он, поблагодарив экипаж, пассажиров, второго пилота за профессионализм.

"Мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли. Я предпринял попытки, как мягче посадить самолет, чтобы касание было с минимальной вертикальной скоростью", – сказал Юсупов. Он пояснил, что экипаж решил сажать самолет без выпуска шасси, поскольку это безопасней.

15 августа утром Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. На борту было 226 человек. За медицинской помощью обратились 75 пассажира, среди которых 19 детей.

Как сообщили в авиакомпании, причиной жесткой посадки стало попадание птиц в двигатели лайнера. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии. Как пообещали в ОАО "Рампорт Аэро", пассажирам аварийно севшего самолета "Уральских Авиалиний" выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. Расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня.

