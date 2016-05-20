Аварии самолетов по вине птиц

Предварительной причиной аварийной посадки самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего рейс Москва – Симферополь, стало попадание птиц в двигатели лайнера. В результате жесткого приземления за медицинской помощью обратились 55 человек, обошлось без жертв. К сожалению, чаще всего подобные инциденты заканчиваются не так благополучно. Вспоминаем случаи, когда виновниками аварий в воздухе становились пернатые.

Крупнейшая катастрофа

В октябре 1960 года турбовинтовой авиалайнер Lockheed L-188A Electra американской авиакомпании выполнял пассажирский рейс из Бостона в Филадельфию. На его борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Самолет оторвался от взлетной полосы, но, поднявшись всего на несколько десятков метров, стал входить в левый крен и упал в воду Бостонской бухты примерно в 180 метрах от берега. В результате катастрофы погибли 59 пассажиров и три члена летного экипажа. Расследование показало, что взлетающий самолет вспугнул стаю скворцов, и несколько птиц попали в двигатели. При этом вышли из строя только левые двигатели, а правые сохраняли мощность. Из-за этого самолет развернуло, он начал терять высоту и упал. Катастрофа в Бостоне считается крупнейшей из тех, что произошли в результате столкновения с птицами.

"Чудо на Гудзоне"

Пожалуй, один из самых известных авиаинцидентов, получивший отражение даже в кино, произошел также по вине птиц. В 2009 году в США пассажирский самолет Airbus A320 выполнял рейс из нью-йоркского аэропорта "Ла Гуардиа" в город Шарлотт (Северная Каролина). Сразу после взлета пилот проинформировал диспетчерские службы о столкновении со стаей гусей, в результате чего у самолета отказали оба двигателя. Командир экипажа пытался вернуться в аэропорт, однако в итоге принял решение садиться на воду.

Лайнер удалось посадить в реку Гудзон между нью-йоркским районом Манхэттен и побережьем Нью-Джерси через несколько минут после взлета. На борту Airbus находились 155 человек, включая членов экипажа. Все пассажиры и члены экипажа выжили, 78 человек отправили в госпиталь с незначительными ранениями или переохлаждением, так как ЧП случилось в середине января.

Падение в море

Ил-14 компании Аэрофлот, аналогичный разбившемуся. Фото: wikimedia.org

В декабре 1969 года самолет Ил-14П авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс по маршруту Тбилиси – Махачкала – Астрахань. После посадки в Махачкале лайнер взлетел и направился в сторону моря, но неожиданно с пилотами пропала связь. На следующий день самолет обнаружили в Каспийском море на глубине около 10 метров. Находившиеся на борту пять членов экипажа и 12 пассажиров погибли.

Комиссия по расследованию катастрофы установила, что на высоте 350–400 метров над землей самолет столкнулся со стаей мигрирующих птиц. В результате аварии был поврежден двигатель, кабина пилотов разрушена, а сами летчики не могли больше управлять самолетом. Позднее в поднятом со дна левом двигателе нашли кости и черепа птицы, а в кусках теплоизоляции кабины пилотов – остатки крыльев и многочисленные перья.

Сразу в два двигателя

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

В июле 2007 года грузовой самолет Ан-12 авиакомпании "Атран" выполнял рейс из Москвы в Комсомольск-на-Амуре. На борту самолета находились семь членов экипажа. Ан-12 рухнул через несколько минут после взлета из Домодедова в лесу между Домодедовским кладбищем и деревней Семивраги и загорелся. Все члены экипажа погибли.

Причиной катастрофы Следственный комитет назвал попадание птиц сразу в два двигателя: когда самолет находился на высоте 70 метров, птицы попали в двигатели, которые автоматически отключились. Самолет стал стремительно терять скорость и заваливаться на правый бок. Экипаж пытался справиться с креном, однако малая высота не позволяла развернуть машину для аварийной посадки.

Авария в Испании

В мае 2016 года легкомоторный самолет направлялся из португальской Коимбры во французский Дакс. Но по пути из-за столкновения с грифом он упал в городе Арбису на севере Испании, никто из местных жителей не пострадал, но двое мужчин и женщина, которые находились в самолете, погибли.