Без права на ошибку. Что известно о жесткой посадке А321

Пассажирский самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в подмосковной деревне Рыбаки. Капитан воздушного судна посадил его на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 55 человек, включая нескольких детей. Подробности и причины случившегося – в материале Москвы 24.

Что произошло

Airbus A321, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии", должен был лететь из Жуковского в Симферополь. По предварительным данным, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Первые сообщения о ЧП появились около 6:30. Сразу после взлета самолету пришлось вынужденно садиться в Раменском районе Московской области. Борт успел пролететь всего 12 километров. Один из пассажиров рассказал, что на первых секундах самолет начало сильно трясти, после чего загорелись лампы, а дальше самолет совершил экстренную посадку.

Экстренную посадку борт произвел на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома. Пилоты посадили А321 на брюхо – шасси при посадке были убраны. Известно, что перед приземлением экипаж выключил двигатели. Пожара в салоне самолета при этом не было. Командира корабля зовут Дамир Юсупов, второго пилота – Георгий Мурзин. СМИ уже прозвали их героями за спасение 226 пассажиров.

В пресс-службе авиакомпании также заметили, что избежать трагедии при экстренной посадке позволил профессионализм пилотов и их слаженные действия. Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии".

В 2018 году он получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.Бугаева по направлению "Аэронавигация". Общий налет Юсупова составляет более трех тысяч часов.

Фото: соцсети

Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

Пострадавшие

Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. Пассажиров рейса эвакуировали на специальных автобусах. Людям пришлось идти до ближайшей дороги по кукурузным полям. К ней и прибыли экстренные службы.

В результате жесткой посадки за медпомощью на месте обратились 55 человек, 29 человек были доставлены в больницу, в том числе 10 детей и одна беременная женщина. На место катастрофы оперативно выезжало 20 бригад скорой медицинской помощи, был задействован вертолет санавиации.

Пострадавших в удовлетворительном состоянии с легкими травмами доставили в Раменскую центральную больницу. Беременную женщину отпустили сразу после обследования.

В основном пострадавшие получили средние и легкие травмы конечностей. У некоторых из них есть кровотечение. Что касается детей, то у пятерых из них сотрясение мозга. В настоящий момент в больнице остается один человек. Это женщина 69 лет. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, ее жизни ничто не угрожает.

После случившегося МЧС открыло горячую линию. По телефону 8 (498) 505 41 70 можно получить информацию о пассажирах рейса.

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В аэропорту Жуковский сразу же подготовили помещение для работы психологов с пассажирами аварийно севшего самолета. Тех, кто готов лететь, на автобусах перевезут в аэропорт Домодедово для отправления в Симферополь. Первый заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов сообщил, что автобусы уже готовы, осталось получить разрешение, чтобы забрать личные вещи.

Причины

В авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что самолет рейсом Жуковский – Симферополь совершил вынужденную посадку из-за попадания в двигатели лайнера птиц.

Стая птиц попала в оба двигателя при взлете, что вызвало отказ силовых установок. Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов. На место происшествия выехали следовали-криминалисты. Сформирована специальная комиссия из представителей Росавиации для выяснения обстоятельств произошедшего.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Экипаж самолета отстранили от полетов на время проверки. "Черные ящики" экстренно севшего самолета не пострадали и будут переданы в МАК, который уже сформировал комиссию для расследования причин жесткой посадки.

Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, в свою очередь, уверен, что пилоты действовали правильно. "Они сработали четко, по инструкции, именно так, как их учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", – подчеркнул он.

Фото: ГУ МЧС по Московской области

По словам Скуратова, такие инциденты со стаями птиц – это экстраординарный случай. Он уточнил, что такое бывает крайне редко – раз в 50 лет. Кроме того, птицы, по его словам, были крупные – чайки или вороны. Руководитель авиакомпании поблагодарил бортпроводников за хорошую организацию эвакуации.

В Сети опубликовали видео момента столкновения Airbus A321. Также в интернете появились кадры аварийной посадки после столкновения с птицами.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что на территории Жуковского работает служба орнитологической защиты авиагавани, однако она находится в ведении Летно-исследовательского института им. М.Громова.

В свою очередь, генеральный директор компании "Ладья" (проводила обследование территории для Летно-исследовательского института им. М.Громова) Александр Рыжак считает, что орнитологическая обстановка у аэропорта Жуковский тяжелая, поскольку рядом с ними большой пруд, где много чаек. Он напомнил, что в последний раз оборудование институту компания поставляла в 2010 году.

Ситуация на борту

Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж. Они уверены, что пилоты сработали на отлично.

Паники на борту аварийно севшего в Подмосковье самолета A321 не было, рассказал летевший этим рейсом Степан Акопян. "Ничего не загорелось, вранье. Все нормально было. Паники не было – был крик", – отметил он. Акопян добавил, что летел без багажа.

Пассажирка Светлана Бабина, сидевшая в пятом ряду, заявила, что посадка прошла плавно. "Пассажиры быстро поняли, что будет экстренная посадка. Садился он плавно, насколько я могу судить, никто серьезных травм не получил. После того, как самолет приземлился, летчику все аплодировали", – рассказала она.

Видео: СК РФ

При взлете же самолет издавал странные звуки, обратила внимание пассажирка. "Такой характерный звук, как будто мы в яму попали. Сначала один раз был, потом второй. Двигатель стал странные звуки издавать, скорость не так быстро стал набирать – мы не первый раз летаем, это чувствуется. Надо отдать должное пилоту, в такой ситуации посадил максимально мягко", – поделилась она.

Еще одна пассажирка Екатерина Свечникова отметила, что экипаж помогал людям эвакуироваться. "Конечно, нам помогали все эвакуироваться, полностью беспокоились за наши жизни. Мне кажется, благодаря этому всему все закончилось для нас хорошо", – подчеркнула она.

Свечникова добавила, что после эвакуации им дали указание отойти на безопасное расстояние от воздушного судна. "Все было по технике безопасности... стюардессы, может быть, пострадали, больше, чем мы, так как они выполняли свою работу, а мы слушали их указания в первую очередь... и все закончилось благополучно", – заключила она.

Люди выражают слова благодарности за спасенные жизни и в социальных сетях. Так, одна из пассажирок рейса разместила фотографию самолета и заявила, что теперь 15.08.2019 – это ее второй день рождения.

Еще одна свидетельница произошедшего попыталась восстановить события по секундам. По ее словам, бортпроводники оперативно отреагировали на возникшую ситуацию и помогли всем выбраться из самолета, уточнив, что никакой давки в самолете не было. Девушка отметила профессионализм пилотов и добавила, что в такой сложной ситуации сами пассажиры помогали друг другу.

Мнение экспертов

Вице-президент Профсоюза летного состава России Альфред Малиновский считает, что экипаж справился на отлично. Он подчеркнул, что очень велика опасность попадания стаи.

"Бытует мнение, что это обитатели прибрежных областей – где-то на морях, но нет, это помоечная стая птиц, которая обитает вокруг мегаполиса в районе свалок. Они достигают десяток тысяч, и когда они взлетают с земли, могут попадать в двигатели", – рассказал эксперт.

Он выразил уверенность, что в данном случае в двигатели попало не по одной чайке, а несколько. "Стоит учитывать, что они увесистые, создается ощущение, что их миллионы", – добавил Малиновский.

Заслуженный пилот РФ Константин Онохин прокомментировал инцидент с Airbus А321

Он рассказал, что при посадке сложность в том, что нужно садиться в открытое поле, без шасси и при этом сохранять скорость.

"Подстерегает местность, где могут быть населенные пункты, провода и так далее. То, что у пассажиров есть какие-то травмы, может быть связано с паникой", – заметил он.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов также считает, что экипаж в данном случае грамотно принял решение.

"Ситуация была очень опасная, потому что здесь непредсказуемое действие авиатехники, при отказе двигателя с возгоранием, пожар распространяются очень быстро. И я думаю, что экипаж очень грамотно принял решение, согласно всем авиационным законам", – сказал Романов.

Он пояснил, что при попадании в двигатель птицы у самолета сразу же отказывает техника и появляется огромный риск возникновения пожара. Эксперт добавил, что для авиакомпаний такие инциденты приносят огромные убытки.

Романов уточнил, на территории аэропорта присутствуют различные отпугиватели птиц, однако, по его словам, в некоторых случаях происходит обратный эффект.

Заслуженный пилот РФ Константин Онохин заявил, что посадить самолет без жертв удалось благодаря профессионализму экипажа и удачи. Он пояснил, что следователям предстоит выяснять, что стало причиной аварийной ситуации.

"Они должны разобраться, что привело к данной ситуации – или обилие свалок в Подмосковье, где обитает большое количество птиц, или еще какие-то причины", – пояснил он.

Эксперт заявил, что автоматического управления самолетом не могло быть в принципе. Оно, по его словам, здесь неуместно.

"То, что произошла посадка без применения шасси, тоже в моем понимании естественно. Правила Airbus предусматривают посадку на неподготовленную грунтовую поверхность только с применением выпуска шасси. Но ситуация развивалась так, что у них произошел пожар двигателя, высота была небольшая. Им надо было оперативно и четко произвести оценку ситуации, принять решение, подобрать площадку. И если бы они все эти процедуры выполняли, то, я думаю, последствия были бы более неприятные. А то, что шасси было не выпущено, здесь даже сыграло положительно. Посадка произошла относительно мягко, и экипаж в принципе не мог знать, какие там канавы и ямы есть на этом поле. Если бы шасси было выпущено, и стойка шасси попала в какое-то препятствие, естественно, она была бы повреждена. Самолет могло развернуть, перевернуть. Повреждения бы получили и топливные баки", – объяснил Онохин.

