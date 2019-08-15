Фото: телеграм-канал Mash

Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж. Эксперты и сами пассажиры уверены, что пилоты сработали на отлично. В социальных сетях люди выражают слова благодарности за спасенные жизни.

В нештатной ситуации управление на себя взял пилот Дамир Юсупов, он посадил воздушное судно, используя только одно ручное управление. На странице пилота уже появились комментария благодарности от пассажиров и просто пользователей Сети.

Так, один из оставивших комментарий, назвал пилота "героем сегодняшнего дня вместе со своим коллегой и всем экипажем". Он пожелал экипажу удачных полетов и чистого неба. Еще один комментарий оставила девушка. Она написала, что восхищена силой духа пилота и пожелала, чтобы в каждой профессии были такие люди.

Слова благодарности высказывают и сами пассажиры этого рейса. Так, одна из них разместила в социальных сетях фотографию самолета и заявила, что теперь 15.08.2019 – это ее второй день рождения.



Еще одна пассажир рейса попыталась восстановить события по секундам. По ее словам, бортпроводники оперативно отреагировали на возникшую ситуацию и помогли всем выбраться из самолета, уточнив, что никакой давки в самолете не было. Девушка отметила профессионализм пилотов и добавила, что в такой сложной ситуации сами пассажиры помогали друг другу.

"Не было запаха гари в самолете, да, трясло. Дым был в самом конце, когда двери уже открыли. Нас тряхануло, конечно, у кого-то есть повреждения и ушибы, кто не успел сгруппироваться. Но все живы! Пилоты просто гении!" – написала она.

Как написал в Twitter один из летевших этим рейсом пользователей, "я благодарен пилотам не меньше, чем Богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо". В комментариях молодого человека поздравили со вторым днем рождения и отметили: "Счастье, что есть такие профи в авиации".

Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо — романтика окраин (@artemiyplk) 15 августа 2019 г.

Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали. Пострадали 23 человека, в том числе несколько детей.

На месте для оказания помощи пострадавшим дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. В аэропорту Жуковский подготовлено специальное помещение, где пассажирам лайнера оказывают психологическую помощь.

После ЧП была сформирована специальная комиссия из представителей Росавиации для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

