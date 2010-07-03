За помощью медиков после жесткой посадки А321 обратились 74 пассажира

16:35
16:35
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Фото: пресс-служба СК РФ. Скриншот с видео
Общее число пострадавших при жесткой посадке самолета А321 в Московской области увеличилось до 74 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
Это данные по состоянию на 16:00. Именно такое количество людей обратились за помощью медиков. Уточняется, что 19 из них – дети. Госпитализирован один человек.
Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь утром в 15 августа, аварийно сел на кукурузное поле в Подмосковье. На его борту было 226 человек. Примерно 40 пассажиров рейса отправятся в Симферополь другим бортом. Остальные сдали билеты.
Как уточнили в "Уральских авиалиниях", причиной ЧП стало попадание птиц в двигатели лайнера. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии. Тем не менее Росавиация планирует провести внеплановую проверку ЛИИ имени Громова.
После происшествия с Airbus A321 было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования причин и обстоятельств ЧП. Черные ящики не пострадали, их данные проанализируют эксперты. Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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