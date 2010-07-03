Две трети пассажиров аварийно севшего A321 сдали билеты

14:13
14:13
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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
Около 40 пассажиров самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, отправятся в Симферополь другим бортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Жуковский.
Эти пассажиры отправятся из аэропорта Домодедово, остальные сдали билеты. Всего на борту было 226 человек, в том числе 41 ребенок.
Агентство "Москва" передает, что компании Airbus известно о случившемся. Она сотрудничает с авиационными властями РФ и оказывает им всю необходимую техническую поддержку.
Воздушное судно "Уральских авиалиний", выполнявшее рейс Москва – Симферополь, аварийно село в Подмосковье утром 15 августа.
За медпомощью обратились 55 человек. 29 человек доставили в Раменскую центральную районную больницу, в том числе 10 детей и одну беременную женщину. В результате одну женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальных пострадавших после осмотра отпустили домой.
Как уточнили в авиакомпании, причиной происшествия стала стая птиц, которая попала в двигатели лайнера. В Летно-исследовательском институте имени Громова ответили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии. Росавиация собирается провести внеплановую проверку ЛИИ.
Количество обратившихся за медпомощью после аварийной посадки А321 увеличилось до 55
По некоторым данным, рядом находится свалка, из-за чего у аэропорта бывает много птиц. Однако в Минэкологии Подмосковья сказали, что ближайший мусорный полигон закрыт. Кроме того, он находится слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки самолета, указали в министерстве.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Черные ящики не пострадали, их уже передают в комиссию. МЧС открыло горячую линию.
Экипаж судна на время проверки отстранен от работы. ЧП прокомментировали в Кремле.
Дмитрий Медведев дал поручение министерству транспорта о подготовке документов по представлению к наградам членов экипажа лайнера А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье.
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