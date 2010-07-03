Медведев поручил представить экипаж А321 к наградам

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Дмитрий Медведев дал поручение министерству транспорта подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа лайнера А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет, видимо, подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", – сказал глава правительства в ходе заседания кабинета министров.

Ранее работу экипажа отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И давайте поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет. После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки. Никаких сомнений нет, и они будут награждены", – заявил кремлевский спикер.

15 августа воздушное судно "Уральских авиалиний", вылетевшее из аэропорта Жуковский и выполнявшее рейс Москва – Симферополь, аварийно село на кукурузном поле в Подмосковье после попадания в двигатели стаи птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, их оперативно эвакуировали. После инцидента за медицинской помощью обратились 55 человек. Шесть человек были госпитализированы, среди них – один ребенок.



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СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Экипаж судна на время проверки отстранили от работы.

В Летно-исследовательском институте имени Громова заявили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский находилась в рабочем состоянии. По некоторым данным, рядом находится свалка, из-за чего у аэропорта бывает много птиц. В областном Минэкологии сказали, что ближайший мусорный полигон закрыт. Кроме того, он находится слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки самолета.