СК требует арестовать возможного соучастника теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следственный комитет (СК) РФ выступил с требованием арестовать возможного соучастника теракта в "Крокус Сити Холле" Джумахона Курбонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова Д. Б.", – информировал собеседник агентства.

О задержании Курбонова стало известно 26 апреля. Позже выяснилось, что причиной тому стали его хулиганские действия. Тогда суд арестовал его на 15 суток.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.

