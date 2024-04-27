Собянин принял решение передать Донецку и Луганску новые остановочные павильоны

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москва изготовит 51 современный павильон ожидания наземного городского пассажирского транспорта и передаст их Донбассу. Павильоны планируется установить на проспекте Ильича в Донецке и Оборонной улице в Луганске. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

Остановки произведет ГУП "Мосгортранс". Павильоны оборудуют информационными панелями и удобными лавками. Также на остановках предусмотрено освещение, а широкая крыша защитит пассажиров от непогоды. Благодаря новым павильонам повысится качество транспортных услуг, оказываемых жителям Донецка и Луганска.

Уточняется, что в 2022–2023 годах правительство Москвы передало в собственность этих региональных центров 60 павильонов ожидания. Кроме того, в Донецк и Луганск доставили 155 автобусов, запасные части, инструменты и оборудование, необходимые для их обслуживания.

Также эти города получили из Москвы семь автобусов для обучения и стажировки водителей муниципальных предприятий. В Донецке и Луганске уже внедрена современная билетная система на основе карты "Тройка".

Ранее "Женское движение Единой России" Москвы доставило гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Представители партии собрали развивающие конструкторы для детей, сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения. Помимо этого, депутаты подготовили программы профессиональной переподготовки ветеранов СВО.