Апрельский гуманитарный конвой от команды юго-запада Москвы преодолел 4 тыс км

Фото: телеграм-канал "Единая Россия. Официально"

Апрельский гуманитарный конвой юго-западной команды столицы стал самым протяженным и масштабным по объемам за все время, проехав путь длиной в 4 тысячи километров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии "Единая Россия".

По словам главы муниципального округа Зюзино Виктории Шатовой, в его состав вошли 6 автомобилей, которые за 5 дней посетили 18 точек в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Из них 3 грузовые газели полностью использовались под вещи.

По ее словам, это стало уникальным выездом, во время которого удалось посетить все территории Новороссии, включая город Каменка-Днепровская, который считается одним из самых удаленных в Запорожской области.

В пресс-службе уточнили, что в сборке и отправке гумпомощи также приняли участие сотрудники Следственного комитета по Юго-Западному административному округу, депутаты муниципальных образований, коммерсанты и московские жители.

Также в этот раз на передовую был доставлен бронированный автомобиль "Соболь" от благотворительного фонда российского политолога Сергея Михеева. Руководитель исполкома "Единой России" Алексей Серов добавил, что за апрельский выезд благодаря администрации торговых центров "Квадрат", "Малина", "Ареал" и "МЦ" удалось собрать свыше 7 тонн строительных материалов и продуктов питания, запас моторного масла и прочие необходимые вещи.

"Конечно, наши бойцы также получают огромную поддержку от государства – обмундирование, довольствие, соцподдержку. В Москве работает единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей (Береговой проезд, дом 8, строение 2). Там участники СВО и члены их семей могут получить комплексную помощь и поддержку, включая оформление льгот, помощь в поиске работы, психологическую поддержку и консультацию юриста. Но все мы понимаем: помощи много не бывает. Поэтому сборы помогают нашим ребятам сосредоточиться на самом главном – выполнении боевых задач", – сказал Серов.

Кроме того, свою помощь в сборе предложили коллектив "Клинической больницы имени Виноградова", сотрудники префектуры, а также жители районов Северное Бутово и Коньково. Они собрали большой запас строительных материалов и средств личной гигиены для Гвардейского полка 1430. Военные особенно отметили сетку рабицу, которая используется для дополнительного укрытия сети окопов от атак дронов.

Помимо этого, команда конвоя выразила благодарность водителям "Автодора", садящихся за руль при любых погодных условиях.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что москвичи собрали свыше 3,7 миллиона гуманитарных товаров для жителей новых российских регионов в рамках акции "Москва помогает". Она добавила, что мероприятие проводится уже 2 года. За это время в акции поучаствовали десятки тысяч горожан и свыше 500 организаций.

Уточняется, что чаще всего москвичи передают еду – более 980 тысяч единиц продуктов питания за все время, канцелярские принадлежности – 860 тысяч предметов и средства личной гигиены – около 480 тысяч штук.