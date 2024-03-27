Спецборт МЧС России доставит гуманитарную помощь населению Газы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специальный борт Ил-76 российского министерства чрезвычайных ситуаций доставит гуманитарную помощь жителям сектора Газа, самолет уже вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.



Борт перевозит свыше 29 тонн гумпомощи, которая включает крупу, муку, сахар, средства личной гигиены, а также продукты долговременного хранения.

"Большая часть помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики. В Арабской Республике Египет груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят жителям Газы", – говорится в сообщении.

В общей сложности с начала гуманитарной миссии 20 рейсами МЧС было передано свыше 480 тонн груза.

Ранее Москва выразила готовность предоставить площадку для переговоров Израиля и радикального движения ХАМАС по сделке об освобождении заложников. Как уточнил замглавы МИД Михаил Богданов, РФ "никому ничего не навязывает", но столица, по его словам, является удобной площадкой для вовлеченных в проблемные конфликтные ситуации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".