Глава МИД Израиля потребовал от ООН признать ХАМАС террористической организацией

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац потребовал признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией и ввести против его лидеров жесткие санкции. Об этом он заявил во время выступления на спецзаседании Совбеза ООН в сопровождении родственников израильских заложников.

"Сегодня я стою здесь перед вами как министр иностранных дел Государства Израиль вместе с семьями, чьи близкие были похищены в Газе и находятся в большой опасности. Я здесь от имени женщин и девочек, которые были изнасилованы, убиты и искалечены террористами-убийцами ХАМАС", – приводит РИА Новости слова Каца.

Он заявил, что ООН слишком долго хранила молчание по поводу действий палестинской группировки. Так, по его словам, всемирная организация провела более 40 заседаний с момента нападения ХАМАС на территорию еврейского государства и ни разу не осудила преступления группировки.

Кац утверждает, что преступления ХАМАС являются более серьезными, чем теракты Аль-Каиды (запрещенная в России международная террористическая группировка) и Исламского государства (запрещенная в России международная террористическая группировка).

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция Израиля в секторе Газа может закончиться через 1–2 месяца. Он уточнил, что военные ЦАХАЛ уже ликвидировали три четверти батальонов ХАМАС.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что на восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребуется свыше 90 миллиардов долларов.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

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