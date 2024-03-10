Нетаньяху отверг критику Байдена, заявив, что действует в интересах израильтян

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику президента США Джо Байдена в свой адрес. Он заявил, что большинство израильтян поддерживает его политику в секторе Газа. Об он заявил в интервью газете Bild.

"Если президент США тем самым считает, что я провожу личную политику вопреки желанию большинства израильтян и это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам", – заявил израильский премьер.

По мнению Нетаньяху, действия в Газе поддерживает "подавляющее большинство" граждан страны. Он отмечает, что израильтяне поддерживают меры, чтобы уничтожить остающиеся батальоны ХАМАС.

Ранее стало известно, что как минимум 13 женщин и детей погибли при авиаударе Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

До этого СМИ со ссылкой на данные правительства анклава сообщали, что в секторе Газа 90% мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за израильских ударов.