Минимум 13 женщин и детей погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе – СМИ

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Минимум 13 женщин и детей погибли при авиаударе Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, в здании укрывался 21 перемещенный палестинец.

"В доме были женщины и дети. Я был единственным мужчиной среди них", – рассказал переживший атаку мужчина.

Ранее СМИ со ссылкой на данные правительства анклава сообщали, что в секторе Газа 90% мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за израильских ударов.

Между тем президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркивал, что на восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребуется свыше 90 миллиардов долларов.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

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