В секторе Газа 90% жителей покинули свои дома из-за ударов Израиля

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В секторе Газа 90% мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за израильских ударов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные правительства анклава.

"На начало шестого месяца израильской агрессии 90% жителей стали перемещенными лицами и были вынуждены покинуть свои дома. Прямой ущерб и зафиксированные потери к настоящему моменту составили более 30 миллиардов долларов", – говорится в сообщении местных властей.

В правительстве пояснили, что в ходе ударов по сектору Газа были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Там также уточнили, что в результате израильских атак погибшими, ранеными и пропавшими числятся более 110 тысяч палестинцев.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что на восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребуется свыше 90 миллиардов долларов.

До этого СМИ писали, что Вашингтон вновь начал требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению.



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