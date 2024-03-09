09 марта, 16:51Политика
В секторе Газа 90% жителей покинули свои дома из-за ударов Израиля
Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER
В секторе Газа 90% мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за израильских ударов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные правительства анклава.
"На начало шестого месяца израильской агрессии 90% жителей стали перемещенными лицами и были вынуждены покинуть свои дома. Прямой ущерб и зафиксированные потери к настоящему моменту составили более 30 миллиардов долларов", – говорится в сообщении местных властей.
В правительстве пояснили, что в ходе ударов по сектору Газа были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Там также уточнили, что в результате израильских атак погибшими, ранеными и пропавшими числятся более 110 тысяч палестинцев.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что на восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребуется свыше 90 миллиардов долларов.
До этого СМИ писали, что Вашингтон вновь начал требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению.
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