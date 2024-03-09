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09 марта, 14:20

Политика

На восстановление Газы потребуется более 90 млрд долларов – президент Египта

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

На восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребуется свыше 90 миллиардов долларов, сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, сектор Газа является свидетелем большой трагедии – там погибли тысячи людей.

Ранее СМИ писали, что администрация американского президента Джо Байдена вновь начала требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Вашингтон не планирует отправлять своих военнослужащих в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Армия Израиля заявила об обнаружении объекта ХАМАС под зданием ООН в Газе

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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