США активизировали призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Hatem Ali

Администрация американского президента Джо Байдена вновь начала требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению. Об этом пишет издание The Hill.

По данным журналистов, к "немедленному" прекращению огня в последнее время призывали и вице-президент страны Камала Харрис, и сам Байден. 3 марта Харрис назвала ситуацию в секторе Газа гуманитарной катастрофой.

Позднее, пишет издание, вице-президент повстречалась с членом военного кабинета Израиля Бени Ганцем, а затем обсудила с ним важность заключения соглашения об освобождении заложников. Харрис также призвала движение палестинских радикалов ХАМАС принять условия Израиля, согласно которым освобождение удерживаемых израильтян приведет к перемирию на 6 недель.



До этого, 3 марта, в Каире начались соответствующие переговоры между Египтом, Катаром, США и ХАМАС. На собрании стороны предложили палестинскому движению освободить пожилых заложников в обмен на недельное перемирие. Однако, по данным СМИ, в ХАМАС не согласились на это и предложили более длительное перемирие.

Конфликт в ближневосточном регионе разгорелся в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а радикалы ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники местных жителей. В ответ на это Армия обороны Израиля начала военную операцию "Железные мечи".

Новости мира: Израиль атаковал управляемыми бомбами Дамаск