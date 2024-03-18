Москвичи собрали более 3,7 млн гуманитарных товаров для жителей новых регионов РФ

Фото: пресс-служба КОСиМП

Москвичи собрали свыше 3,7 миллиона гуманитарных товаров для жителей новых российских регионов. Акция "Москва помогает" проводится уже два года, в ней поучаствовали десятки тысяч горожан и более 500 организаций, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что в городе работает 13 штабов акции, куда граждане приносят продукты с длительным сроком хранения, одежду, обувь, детские вещи, хозтовары, подарки к праздникам и другое. Всего за два года в новые регионы РФ уже отправили больше 1,3 тысячи тонн гуманитарных товаров, добавила Сергунина.

Указывается, что чаще всего москвичи передают еду – более 980 тысяч единиц продуктов питания за все время, канцелярские принадлежности – 860 тысяч предметов и средства личной гигиены – около 480 тысяч штук. Также свыше 200 тысяч подарков отправили детям и военным во время новогодних праздников.

Кроме того, проводились адресные сборы. Так, 450 тысяч канцелярских товаров передали школьникам из новых регинов РФ в рамках акции "Соберем ребенка в школу".

Граждане могут узнать о том, какие предметы и продукты сейчас нужны, в какое время работают пункты приема, по телефону горячей линии "Время помогать" +7 (499) 170-02-25. Ее операторы уже ответили более чем на 17,8 тысячи звонков.

Все поступающие товары принимают, сортируют и упаковывают участники волонтерского корпуса. Их уже 14,5 тысячи человек, из которых 25% – молодые люди от 18 до 35 лет. Также в штабы приходят помогать представители разных профессий: педагоги, психологи, врачи, продавцы, работники метро и другие. Присоединиться к ним могут все желающие, для этого необходимо отправить заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Указывается, что для многих участие в акции в качестве волонтера – важная часть жизни. Например, лидер команды Надежда Иванова провела на сменах в пунктах приема более 1,75 тысячи часов, также она отпраздновала там свой день рождения. По ее словам, одни москвичи несколько раз в месяц привозят свыше 300 килограммов продуктов, другая семья приносит помощь в штаб каждую неделю. Еще одна семья, продолжила она, предоставила больше десятка новых колясок для малышей.

Помимо граждан, к акции присоединились различные организации, среди которых Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Российский университет дружбы народов и другие. Также представители московского бизнес-сообщества передали больше 800 тысяч единиц гумпомощи. Чаще всего ретейлеры в больших объемах привозят муку, крупы, консервы и бутилированную воду. Производители товаров тоже отправляют свои изделия. Так, в один из штабов поступило около 90 подушек, одеял и матрасов. Акцию курирует столичный комитет общественных связей и молодежной политики.

Ранее сообщалось, что свыше 30 тысяч подарков от мэра Москвы доставили детям из ДНР и ЛНР. Команда из 10 волонтеров второй раз приехала в новые российские регионы. Добровольцы посетили гумцентры, детские дома, реабилитационные центры, школы и детсады, где вручили ребятам сладкие подарки.

"Время помогать": сотрудник "Русской гуманитарной миссии" Виктория Билоусова