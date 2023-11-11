Россия отправила в Афганистан 40 тонн гуманитарной помощи

Фото: ТАСС/МЧС России

Порядка 40 тонн гуманитарного груза было доставлено в Кабул от имени российского правительства и Афганского делового центра в Москве. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Таким образом, Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате", – говорится в сообщении.

В конце октября спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о намерении Москвы отправить гуманитарную помощь в эту страну, которая пострадала от мощных подземных толчков.

Землетрясение на западе Афганистана произошло 7 октября. Эпицентр находился в 42 километрах к северо-западу от города Герат, где живут 272 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Посольство страны в РФ сообщило, что в результате десятки тысяч людей получили травмы. На тот момент сообщалось примерно о 2,5 тысячи погибших.

Позже в Афганистане произошла еще серия землетрясений. Последнее выявили 15 октября.

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