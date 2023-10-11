На западе Афганистана произошло еще одно землетрясение магнитудой 5

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Повторное землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано на западе Афганистана. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков находился на расстоянии 28 километров от города Герат с населением около 272 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее в ночь на 11 октября в 34 километрах от города Герат в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. О возможных жертвах или каких-либо разрушениях в результате подземных толчков не сообщалось.

До этого более 2 тысяч человек погибли и еще свыше 9 тысяч пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе Афганистана и его афтершоков.

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс – СМИ