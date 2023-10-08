Жертвами землетрясения в Афганистане стали 500 человек – СМИ

Фото: телеграм-канал "Sputnik Афганистан"

Около 500 человек погибли при землетрясении на западе Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзои.

По данным чиновника из управления по чрезвычайным ситуациям Афганистана, стихийное бедствие магнитудой 6,2 произошло в субботу, 7 октября. Эксперт отмечал, что эпицентр землетрясение находился в 42 километрах к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Изначально было известно о 15 погибших и 40 пострадавших. Позже в СМИ заявили о примерно 120 жертвах землетрясения и более 1 тысячи пострадавших.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Японии, на островах была объявлена тревога цунами. В районе группы островов Идзу ожидались волны высотой порядка метра.

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в шести километрах от Тбилиси