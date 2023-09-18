Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Италии

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На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом свидетельствуют данные на сайте Геологической службы США.

Подземные толчки зафиксировали в 03:10 по времени UTC (06:10 по московскому времени). Их эпицентр находился примерно в 6 километрах от коммуны Марради региона Тоскана, в которой живет порядка 3,4 тысячи человек. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации информация о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не поступала.

9 сентября в Марокко, в 80 километрах от Марракеша, произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 6,9. Король Марокко Мухаммед VI объявил в государстве трехдневный траур по жертвам землетрясения. В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования жителям Марокко.

Папа Римский Франциск также выразил соболезнования в связи с землетрясением. Понтифик призвал всех оказать помощь пострадавшим в результате трагедии в Марокко.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погиб 2 901 человек, число пострадавших увеличилось до 5 530.

Число пострадавших от землетрясения в Марокко выросло до 5 530