Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с последствиями землетрясения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с последствиями землетрясения. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

"Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах вашей страны", – следует из письма.

Путин сообщил, что в России разделяют скорбь и переживания дружественного народа Марокко по погибшим при сейсмической катастрофе. Он обратился к родным и близким погибших со словами поддержки, а пострадавшим при землетрясении пожелал скорейшего выздоровления.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Эпицентр землетрясения находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш – Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.

Последствиями землетрясения стали многочисленные разрушения в населенных пунктах Марокко. Там обрушились несколько зданий. Согласно последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 632 человек. Еще 329 человек получили ранения и травмы.



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